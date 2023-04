Sarri a LSC: «Era una partita che nascondeva tante difficoltà». Le parole del tecnico al termine della sfida

Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel al termine della partita vinta contro lo Spezia. Ecco cosa ha detto il tecnico della Lazio:

TRIBUNA– «Il settore dietro la panchina ospite non è di Oxfordiani»

SPEZIA-LAZIO– «Era una partita che nascondeva tante difficoltà. Ci aspettavano una squadra aggressiva e così è stato. Essere aggressivo in questo campo dalle dimensioni ridotte è più semplice. C’erano i presupposti per una partita che poteva avere tante difficoltà. E nei primi 10 minuti le abbiamo avute. Adesso però abbiamo capacità di sofferenza diverse rispetto al passato. Siamo usciti con il palleggio e siamo venuti a capo di una partita che non era facile»

PRODUZIONE OFFENSIVA– «La sensazione è che in questo momento la brillantezza dei nostri giocatori offensivi è in aumento. Trasformiamo il palleggio in occasioni pericolose con molta facilità»

AUTORI DEI GOL– «Sono contento per tutti e tre. Per Marcos un po’ di piu. Ho trovato delle difficoltà nell’ inserirlo in un centrocampo che spesso aveva bisogno di più solidità e fisicità. Lui ha qualità di palleggio di livello alto»

E ORA IL TORO– «Sarà complicata. Con il Torino sono sempre difficili. Sono una squadra contro la quale facciamo un po’ di fatica. Speriamo di preparala bene e di allungare la striscia»