Sarri a LSC: «Era una bestemmia non fare punti, non abbiamo mai smesso di lottare» 

Sarri, il tecnico biancoceleste al termine della partita con l’Atletico Madrid ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel

PAROLE – A metà traiettoria ho avuto la sensazione che la potesse prendere Provedel. Era una bestemmia non fare punti in questa partita, ci siamo trovati sotto per una devizazione sfortunata in un momento in cui stavamo facendo la partita noi. Non abbiamo smesso di lottare e siamo stati premiati alla fine. Una buona prestazione su tutti i punti di vista. Abbiamo affrontato 3 squadre più forti di Europa fin qui e stiamo giocando alla pari, siamo molto arrabbiati ancora per le prime partite ma la squadra mi sembra in crescita. Dispiace per la clamorosa palla gol al 17esimo minuti perché se pareggiamo in quella situazione, c’è la possibilità di portarla a casa. Pellegrini? E’ sotto risonanza in questo momento, le prime immagini ci danno la speranza che non sia il peggio