Sarri a LSC: «Abbiamo concesso veramente poco alla Roma, la squadra mi ha fatto un bel regalo di compleanno»

Sarri, il comandante ha esaminato a LSC il derby vinto quest’oggi contro la Roma nel giorno del suo 65°compleanno

Intervenuto a LSC al termine della stracittadina tra Lazio-Roma, Sarri commenta cosi la gara ed esulta visto che oggi è anche il suo 65°compleanno

PAROLE – Il regalo me l’hanno fatto i giocatori. Prestazione bella tosta, un tempo di grande attenzione e grande applicazione anche se un po’ nervosi e un po’ contratti all’inizio della partita e un secondo tempo in cui penso il risultato ci sta stretto. Se mi aspettavo questa prestazione? Abbiamo concesso veramente poco, anche nel secondo tempo abbiamo concesso un tiro alto al 94′ quando eravamo già in inferiorità numerica. Dispiace aver vanificato diverse situazioni in ripartenza e dispiace che nel quarto d’ora dopo il gol abbiamo creato delle situazioni per arrotondare in maniera seria il punteggio. Io volevo ringraziare il pubblico, l’atmosfera allo stadio stupenda. Sono contento più per loro che per la qualificazione in questo momento. Quarta vittoria in sei derby? Non male, i ragazzi mi hanno fatto anche un regalo perché passare il compleanno la serata avendo perso sarebbe stata triste. Grazie a ragazzi e un grazie ai tifosi per l’atmosfera creata dentro lo stadio. Quando vici un derby ti sembra sempre il più bello, ma per me sono stati tutti così quando abbiamo vinto”