Sarri a Lazio Style: «La prestazione è stata ottima. Casale...»

Sarri, il tecnico biancoceleste commenta a caldo la partita vinta contro il Sassuolo soffermandosi sulla prestazione e su Casale

Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Maurizio Sarri, il quale analizza la prestazione e la vittoria contro il Sassuolo che rilancia i biancocelesti dopo il punto in tre partite.

PAROLE – «Non ci possiamo lasciare condizionare da giudizi esterni, a livello qualitativo con l’Empoli abbiamo reso meglio di oggi. Oggi ci siamo apllicati in maniera tosta, siamo rimasti in partita per apllicazione nel primo tempo, poi siamo venuti fuori anche a livello qualitativo. Il Sassuolo è forte,, la classifica non rende merito.»

«Sono contento della crescita e che stanno facendo vedere che se sono tutti di grande livello aprtecipativo possiamo giocare con un centrocampo di grande tecnica, senza risentirne difensivamente.»

«Casale? Non ce la faceva più, aveva i crampi. Ciro ha chiesto subito il cambio, era abbastanza sereno, penso che il problema sia minimo, ma aspettiamo gli esami. Oggi avevo la sensazione era che toccando la squadra si potesse far danno, ho tolto solo Cataldi perché sembrava in calo fisico e faticava nello scivolamento»