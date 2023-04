Sarri a Lazio Style Channel: «La squadra è cresciuta sotto tutti i punti...»

Sarri, il tecnico biancoceleste al termine della partita ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel analizzando il match

Ai microfoni di Lazio Style Channel, Sarri commenta a caldo la vittoria contro la Juventus rilasciando queste dichiarazioni

SQUADRA CRESCIUTA – Tutte le big battute? C’è il lavoro di tutto il gruppo. La squadra è cresciuta sotto tanti punti di vista, anche caratteriale. La Juve è forte e con grandi individualità. Per 75 minuti l’abbiamo dominata. Vittoria meritata. Come dico sempre ai ragazzi non era impossibile prima e non è facile ora.

Ci saranno tanti scontri diretti e 27 punti a disposizione. L’obiettivo è dimostrare che abbiamo fatto passi avanti dal punto di vista della mentalità. Gli ho concesso lunedì e loro mi hanno detto che faranno il doppio martedì.

Abbiamo speso energie nervose e mentali. Preferisco che stacchino per un paio di giorni. Il premio? Il mio pre partita è chiuso in una stanza. Chi si avvicina mi va sui coglioni. Il premio mi fa piacere, il momento della consegna un po’ meno