Sarri a Dazn: «Partita difficilissima. Il terreno dell’Olimpico non è giocabile». Le parole del tecnico post gara

«Partita difficilissima per tutta una serie di motivi, dal punto di vista mentale il derby ci ha fatto correre il rischio di venire qui senza energie, ma non quelle fisiche ma quelle mentali. Il Lecce è sempre stata una squadra che abbiamo sofferto. L’orario anche non era dei più semplici e in più giocare su un terreno di gioco impraticabile non è il massimo. Insomma c’erano tutti i presupposti per una gara difficilissima. Per fortuna il secondo tempo è stato diverso e siamo venuti a capo della partita. Il campo dell’Olimpico non è giocabile è dipinto perché manca l’erba in molti punti, tutte le squadre che vengono qui sulla valutazione del terreno danno zero. L’obiettivo ora è avere Castellanos e Immobile in buona salute, Felipe ci dà serenità perché sappiamo che nel ruolo di falso 9 ci può dare qualcosa. Io voglio che rimanga se è convinto di rimanere. Ryad? è la parentesi di un campionato che è in cerca di soldi e li cerca nella maniera, secondo me, più opportuna. Eriksson? Personaggio straordinario, uomo coraggioso, spero che lui viva altri 20 anni».