Sarri a DAZN: «Mi aspetto sempre conferme, Immobile? In campo solo in caso di necessità» Le parole del tecnico

Intervenuto nel pre partita di Milan Lazio, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn.

CAMBIO CENTROCAMPO E IMMOBILE OUT- «Normale avvicendamento per quanto riguarda Guendouzi-Vecino. Immobile è uscito col Torino, per un affaticamento. Sarà impiegato solo in caso di estrema necessità, abbiamo deciso con lui.»



PARTITA- «MI aspetto conferme, siamo su un campo difficile contro una squadra forte, sarebbe importante essere capaci di soffrire rimanendo in partita.Testa dei giocatori? Va allenata sempre, a volte ci riusciamo, altre meno, ma il contatto ed il dialogo coi giocatori è giornaliero.»