Sarri a Dazn: «Luis Alberto ha fatto un ottima gara. Marino? Gli rispondo...»

Sarri, il tecnico biancoceleste commenta la partita vinta contro l’Udinese soffermandosi su Luis Alberto e sul rigore di Immobile

Al termine della gara contro l’Udinese ha parlato ai microfoni di Dazn Maurizio Sarri, il quale analizza la prestazione di Luis Alberto e il rigore di Immobile con le conseguenti proteste di Marino

LUIS ALBERTO – “Secondo me a centrocampo hanno fatto una buona partita tutti e tre. Felipe era ammonito, Pedro nell’ultima partita era entrato bene. Ho pensato di accelerare quella sostituzione. È chiaro che nel secondo tempo abbiamo messo anche qualità”

STAGIONE – Cosa aggiungerei alla squadra? Una stagione normale a livello di salute di Ciro e un Milinkovic senza mondiale, sarebbe stato l’ideale. Ciro ha giocato pochissimo e Sergio ha pagato il post Mondiale. Non averli al top della condizione ci ha fatto perdere qualche punto

VICE CIRO – Il giocatore perfetto è Ciro, a me piacerebbe un giocatore più giovane come alternativa. La distinzione giovane e vecchio lascia il tempo che trova, l’ideale è che sarebbe forte

MARINO – Di noi non ha parlato nessuno con l’arbitro. Rigore? Se tutti siamo di parte allora dico che era anche espulsione

CENTROCAMPO – Vertice basso ideale? Io ci sto pensando poco a queste cose. La realtà dei fatti è che abbiamo bisogno di fare due punti per andare in Champions, è bene che pensiamo a questo in questa settimana altrimenti alla squadra gli facciamo passare un messaggio malato