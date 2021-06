Lazio Women, Santoro: «Grazie alle mie compagne: non staremo zitte»

Anche il capitano della Lazio Women Martina Santoro ha parlato alla premiazione in Campidoglio. Ecco le sue dichiarazioni

Alla fine dell’evento per la premiazione della Lazio Women, anche il capitano della biancocelesti Martina Santoro ha parlato dell’imprese delle ragazze di Carolina Morace. Ecco le sue dichiarazioni.

«Vorrei ringraziare le mie compagne. Senza di loro nessuno sarebbe qui. Cogliere le occasioni è importante e per questo ho scritto due righe per sensibilizzare tutti sul tema della discriminazione sulle donne. Non staremo zitte e buone. Mi rivolgo a tutti: continueremo a sederci dove vogliamo, a giocare a calcio finché ci reggono le gambe. Lo faremo per chi ha sofferto, per chi soffre e per chi non ha il coraggio di lottare. C’è un’unica unità di misura, il sacrificio. Una donna tace davanti a tanta ignoranza».