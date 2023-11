Santiago Sabatini su Immobile: «Per quello che ha fatto, va trattato con rispetto» Le parole del figlio del ds

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Santiago Sabatini, figlio del ds Walter, ha parlato di Lazio e di Ciro Immobile.

LE PAROLE- «Immobile va trattato con rispetto per quello che ha fatto e per quello che potrà fare. Con il prossimo gol in trasferta raggiungerà un record. Di giocatori così ce ne vorrebbero di più. Periodi brutti si passano ma non va mai dimenticata la storia di un calciatore»