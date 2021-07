Sandro Sabatini: «Demiral potrebbe interessare a Tare»

Sandro Sabatini ha raccontato come Demiral potrebbe interessare alla Lazio nel caso in cui l’Atalanta chiuda per Luiz Felipe

Sandro Sabatini, dagli studi di SportMediaset, ha parlato del mercato della Lazio relativamente ad eventuali innesti in difesa, ipotizzando la possibilità che Tare possa piombare su Demiral:

«L’Atalanta ha chiuso per Lovato e sta per salutare Romero. L’argentino è molto vicino al Tottenham e al club di Percassi piace anche Luiz Felipe, in scadenza nel 2023. Chi potrebbe entrare in orbita Lazio e interessare a Tare è Merih Demiral. Il turco sembrava vicino all’Atalanta ma gli scenari potrebbero cambiare».