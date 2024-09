Sanderra: «Perdere il derby fa MALE, la squadra è MANCATA in questo aspetto qua nella gara»

Sanderra, il tecnico biancoceleste analizza a caldo la partita persa contro la Roma e rilascia queste considerazioni

PAROLE – Complimenti alla Roma, una squadra con una qualità incredibile. Forse è la prima volta che alla squadra è mancata di determinazione, di carattere. Non si può stendere un tappeto così nell’azione del primo gol. Il nostro DNA è da combattenti, oggi la Roma ha fatto quello che dovevamo fare noi. Ci ha battuto sul terreno della fame, è grave, che ci serva da lezione. Abbiamo fatto un primo tempo inaccettabile. Mi sono arrabbiato come non mai a fine primo tempo, ma era meritato. Questi ragazzi sono entrati con timore, presunzione, senza fame. In qualsiasi situazione nella vita non si può entrare senza determinazione. La Roma ha meritato e poteva anche arrotondare

I ragazzi hanno dei caratteri introversi e taciturni, non hanno il fuoco nello spogliatoio, ma ci stiamo lavorando. La durezza mentale fa la differenza, ma bisogna saper riconoscere la qualità e la forza delle avversarie. Dobbiamo essere presenti con cattiveria e fame. Le mie squadre sono state sempre battagliere, forse ci sentiamo forti, non so da cosa deriva questo comportamento, ma eravamo timorosi, impacciati, senza mettere fisico. Ci serva da lezione