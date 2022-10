Sanderra: «Ottimo atteggiamento ora non perdiamo la fame»

Stefano Sanderra, tecnico della Lazio Primavera, ha parlato a Lazio Style Channel dopo la vittoria contro il Cosenza

Stefano Sanderra, tecnico della Lazio Primavera, ha parlato a Lazio Style Channel dopo la vittoria contro il Cosenza in TIM Cup.

PAROLE – «L’atteggiamento della squadra è stato buono, abbiamo tenuto bene sia dal punto di vista mentale che fisico, nonostante avessi cambiato 7/11 rispetto al campionato. Bisogna ancora migliorare, soprattutto sulle distanze di gioco, ma la squadra mi segue e c’è tempo per farlo. Adesso rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo. Oggi è stato importante pareggiare subito, i ragazzi hanno sempre creduto nella vittoria. Sono contento per Di Tommaso, che è entrato bene e ha segnato un gran gol. Abbiamo una rosa larga con tanti giovani calciatori, viviamo la Coppa di giornata in giornata e ora pensiamo al campionato, dove affronteremo una grande squadra come il Benevento. Rimaniamo però cauti perché i ragazzi hanno sempre alti e bassi, spero però che abbiano imparato la lezione dopo la sconfitta contro la Virtus Entella. Adesso bisogna avere ancora più fame, la motivazione conta sempre: quando l’approccio è giusto, viene tutto nel modo migliore».