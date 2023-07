Sana Fernandes: «Mi sto allenando bene, cerco di imparare da Anderson e Zaccagni»

Sana Fernandes, il giovane biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni facendo un bilancio di questi primi giorni di ritiro

Ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio, Sana Fernandes ha rilasciato alcune dichiarazioni facendo un bilancio di questi primi giorni ad Auronzo di Cadore

SANA FERNANDES – Mi sono trovato molto bene. Sono felice di questo. Non me l’aspettavo così il ritiro, era il mio obiettivo essere con la prima squadra. Sono contento e felice. I ritmi? Si mi sto abituando, è più altro rispetto a quello della Primavera. Posizione? Mi sto trovando bene. Cerco sempre di seguire Felipe Anderson e Zaccagni, per vedere i movimenti. Compagni della Primavera? Mi fa sentire più tranquillo avere i miei compagni con me