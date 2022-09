Sana Fernandes: «Felice dell’esordio e del gol» – VIDEO

Sana Fernandes è stato tra i grandissimi protagonista della vittoria della Lazio Primavera con il Monopoli: la sua gioia sui social

«Molto felice per l’esordio con questa maglia, per aver aiutato la squadra con 1 gol e 1 assist, ma ancora più felice per la vittoria. Andiamo ragazzi, continuiamo così fino alla fine», questo quanto scritto sul suo profilo Instagram.