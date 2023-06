Sana Fernandes, il giovane biancoceleste si prepara per la nuova stagione

Sana Fernandes, il giovane calciatore biancoceleste nonostante le vacanze si prepara per la nuova stagione dei biancazzurri

La Lazio di Sanderra la prossima stagione non solo approderà in Primavera 1 ma affronterà la Youth League. A tal proposito Sana Fernandes nonostante le vacanze si prepara alla difficile annata che i biancocelesti dovranno affrontare allenandosi per farsi trovare al meglio, come dimostra il video pubblicato sui social