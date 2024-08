Saná Fernandes, Fabiani ha affrontato il CASO: ecco come sono andate le cose. Gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda

Come riportato dal Corriere dello Sport, Il Ds della Lazio Fabiani ieri ha affrontato il caso

Saná Fernandes. L’ attaccante della Primavera aveva pubblicato un post polemico su Instagram, poi ritrattato. Chiede di essere ceduto al Nac Breda. La Lazio per adesso ha detto di no.

La spiegazione di Fabiani è stata: «C’è il mondo social… guardate Saná Fernandes. Arrivato due anni fa, gli è stato fatto il rinnovo ed è andato in ritiro in prima squadra. E poi fa un post dettato dal suo management. Hanno capito e lo hanno fatto rettificare. La Lazio ha investito su Saná, se qualche squadra lo vuole devono venire in ufficio da me e farci capire bene le intenzioni, altrimenti rimane alla Lazio perché in forza di un contratto stipulato tra le parti, non è nella stessa situazione di Sardo».