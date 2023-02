San Valentino, la Lazio celebra l’amore sui social – FOTO

San Valentino, il club biancoceleste celebra il giorno degli innamorati con le foto dei calciatori che scambiano baci con le compagne

Il giorno San Valentino è da sempre riconosciuto come il giorno degli innamorati, e la Lazio festeggia l’amore sui social. Il club biancoceleste pubblica le foto più belle dei calciatori in compagnia delle rispettive compagne e mogli, come ad esempio Jessica e Ciro Immobile passando poi per Chiara Nasti e Zaccagni.

Il club ha raccolto le migliori foto in un unico post che non è passato inosservato ai follower