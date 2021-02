San Valentino, i giocatori biancocelesti celebrano l’amore sui social FOTO

I giocatori della Lazio celebrano San Valentino. I messaggi social dei biancocelesti per la festa degli innamorati

Nel giorno dedicato all’amore, San Valentino, la Lazio scende in campo per un big match ad alta quota. Sul campo di San Siro, contro l’Inter, i biancocelesti sono chiamati a dare il massimo per mettere sgambettare i nerazzurri nella corsa allo scudetto ed imporsi in zona Champions.

Prima del calcio d’inizio, però, c’è tempo per celebrare la festa degli innamorati, soprattutto sui social. Da Immobile a Luis Alberto, passndo per Lucas Leiva: ecco i messaggi dei giocatori.