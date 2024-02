Samuel svela: «Simeone vorrebbe allenare la Lazio. Si sa che...»

Walter Samuel, ex difensore argentino, svela così i desideri di Diego Simeone: ecco cosa ha detto sull’allenatore

Walter Samuel, al Mundo Deportivo, ha così parlato del possibile futuro di Diego Simeone.

LE PAROLE – «Si è parlato più volte del fatto che potrebbe venire qui a fare l’allenatore, penso che potrebbe anche avere in testa di venire in Italia prima o poi a allenare. Se non sbaglio, alcune delle squadre che vorrebbe allenare sono l’Inter e la Lazio, perché anche lui ha giocato qui. El Cholo è una persona molto amata qui. Ma sanno anche che è molto competitivo e che non regala nulla».