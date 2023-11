Sampdoria-Spezia, nel match giocheranno i tre fratelli Esposito: c’è già un precedente con la Lazio

Sampdoria-Spezia, in occasione della partita di serie B i tre fratelli Esposito giocheranno come in un precedente avvenuto alla Lazio

In occasione della partita di serie B che si disputerà tra Sampdoria-Spezia, andrà in scena un episodio inusuale per una gara di calcio. I tre fratelli Esposito giocheranno il match, ossia uno con la squadra di Pirlo ossia Sebastiano, mentre Salvatore e Francesco Pio con la formazione bianconera.

C’è un precedente però già avvenuto, ossia l’ingresso in contemporanea dei tre fratelli Sentimenti alla Lazio fra gli anni 40 e 50