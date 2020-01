Sampdoria, seduta tecnico tattica in ottica Lazio: i dettagli

In terra ligure, i blucerchiati continuano a lavorare in ottica Lazio considerando

La Sampdoria prosegue la propria preparazione in vista dell’anticipo di sabato contro la Lazio. Al termine della riunione in sala-video, tutti sul campo 1 agli ordini di mister Ranieri e del suo staff: dopo una prima fase di riscaldamento, i blucerchiati sono stati sottoposti ad esercitazioni tecnico-tattiche.

DETTAGLI – Ancora una giornata di allenamenti individuali per Fabio Depaoli e Gastón Ramírez, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni (caviglia sinistra e ginocchio sinistro). Prosegue senza intoppi anche il percorso riabilitativo post-intervento chirurgico di Alex Ferrari. Domani, in mattinata, verrà svolta la rifinitura, nel pomeriggio la partenza per Roma.