Sampdoria, Ranieri in panchina: mancano solo i dettagli

La Sampdoria sceglie Ranieri. Abbandonata la suggestione Garcia, i blucerchiati scelgono l’ex giallorosso: mancano solo i dettagli

La Sampdoria ha scelto il suo allenatore: Claudio Ranieri. Ha spazzato via la concorrenza di Iachini e De Biasi, come riportato da Gazzetta.it, mancherebbero solo i dettagli per definire l’operazione. Le parti si sono incontrate ieri sera e già nella giornata di oggi potrebbe arrivare l’ufficialità: al mister sarebbe stato offerto un contratto biennale, quindi in blucerchiato fino al 2021. Se la fumata bianca dovesse arrivare, per Ranieri sarà un esordio romantico: a Marassi aspetterà la Roma.