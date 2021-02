Sampdoria, Ranieri: «Dobbiamo fare 40 punti, ora avremo la Lazio poi l’Atalanta»

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Fiorentina. Le sue parole

OBIETTIVO – «Noi dobbiamo fare 40 punti. Quando ci arriveremo dirò che dobbiamo fare 26 punti anche al ritorno. Ma la squadra ci arriverà, non voglio caricarli di altri pensieri. Potevamo perdere sia oggi che ha Benevento, poi c’è l’Atalanta e prima la Lazio. Ci vuole un attimo a cadere, non nella depressione che è una parola che non si deve usare con leggerezza, ma comunque nella negatività».