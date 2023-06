Sampdoria, nello staff di Pirlo anche un ex calciatore della Lazio

Sampdoria, il club ligure ha delineato lo staff del tecnico e nella sua squadra farà parte anche un ex calciatore della Lazio

La nuova Sampdoria sarà guidata da Andrea Pirlo, il quale torna in Italia dopo l’esperienza in panchina alla Juventus. Il tecnico e il club ligure hanno definito lo staff che lo seguirà, e tra costoro è presente un ex giocatore della Lazio ovvero Roberto Baronio che sarà il vice

Andrea Pirlo (allenatore)

Roberto Baronio (allenatore in seconda)

Mauro Bertoni (collaboratore tecnico)

Paolo Bertelli (preparatore atletico)

Nicola Pavarini (preparatore dei portieri