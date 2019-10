Sampdoria, bellissimo messaggio per Miha: «Ti abbracciamo e ti vogliamo bene» Foto

Un messaggio semplice ma pieno di emozioni quello inviato dalla Sampdoria all’indirizzo di Mihajlovic

Bellissimo messaggio della Sampdoria in vista della gara di domenica in programma a Bologna. Mister Sinisa Mihajlovic infatti è stato sia giocatore che allenatore dei blucerchiati e in questo momento molto difficile per lui il club ha voluto mandargli un pensiero.

«Comunque andrà domenica, ti abbracciamo già così, noi e tutti i sampdoriani, come gli amici che si ritrovano e non si lasciano mai. A presto Sinisa, ti vogliamo bene».