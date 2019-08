Sampdoria-Lazio: Inzaghi recupera Milinkovic e Lazzari

In vista della gara di Genova mister Inzaghi recupera due biancocelesti

Una buona notizia in casa Lazio in vista della prima giornata di campionato in programma domenica 25 allo stadio Marassi contro la Sampdoria. Mister Inzaghi infatti potrà portare con se due pedine fondamentali: Milinkovic e Lazzari.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti il serbo ha smaltito il trauma distrattivo all’anca che lo teneva fermo dal 7 agosto. Per quanto riguarda Lazzari invece, il nuovo acquisto biancoceleste, archiviata l’operazione di tre giorni fa alla mano è tornato ad allenarsi già con il gruppo. Il giocatore dovrà indossare un tutore ma potrà essere schierato tra le file della Lazio.