Sampdoria-Lazio, i convocati di Di Francesco: ne chiama 24

Di Francesco ne chiama 24 per la sfida contro la Lazio: out Depaoli (fermato dal GIudice Sportivo) e Maroni (per infortunio)

Si torna in campo: la Lazio affronta la Sampdoria a Genova per la prima di campionato. Ad attendere gli uomini di Inzaghi c’è Di Francesco che, per l’occasione, non potrà contare su Depaoli e Maroni: il primo fermato dal Giudice Sportivo, l’altro per infortunio. A poche ore dalla sfida, l’allenatore blucerchiato ha diramato la lista dei 24 convocati. L’elenco:

Portieri: Audero, Avogadri, Falcone.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Ferrari, Murillo, Murru, Regini.

Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bahlouli, Bonazzoli, Caprari, Gabbiadini, Quagliarella, Ramírez.