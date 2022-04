Attraverso i propri social, la Lazio ha ricordato la vittoria contro la Sampdoria avvenuta in questo giorno 3 anni fa

In quell’occasione, a decidere la partita fu la doppietta di Felipe Caicedo con i blucerchiati che accorciarono le distanze con Quagliarella.