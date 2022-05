Sampdoria, Giampaolo ritrova Rincon. Ferrari da valutare

Si avvicina la gara tra Lazio e Sampdoria, Giampaolo può già iniziare a pensare ai disponibili: Rincon e Yoshida si candidano

Inizia ufficialmente la settimana che porterà a Lazio-Sampdoria e mister Giampaolo può già iniziare a fare qualche calcolo sui disponibili. Per la gara dell’Olimpico ritroverà Rincon – squalificato – così da far riposare Ekdal, che contro il Genoa ha giocato grazie alle infiltrazioni.

Discorso simile per Ferrari che ha stretto i denti nella gara contro il Genoa e non è al massimo della condizione, contro i biancocelesti potrebbe accomodarsi in panchina lasciando il posto a Yoshida.