Sampdoria, Di Francesco: «Per la gara con la Lazio arriveremo pronti»

Sampdoria, le parole del tecnico Di Francesco dopo la vittoria contro il Crotone

Primo match ufficiale per la Sampdoria che ieri ha esordito in Coppa Italia contro il Crotone. Vittoria per 3-1 per gli uomini di Di Francesco che si sono qualificati al turno successivo. Al termine dell’incontro, il tecnico dei blucerchiati si è soffermato sullo stato di forma dei suoi giocatori «Se fossimo stati al 100% mi sarei preoccupato. Sono convinto che dobbiamo ancora crescere e non parlo di percentuali. Dobbiamo migliorare determinati meccanismi ma vedo una squadra abituata a lavorare in un certo modo, con la voglia di migliorarsi, di interpretare quello che gli chiedo, di mettersi a disposizione totale dell’allenatore e credo che questo sia già un grande passo avanti. Per impegno e disponibilità dico al 100%, per la qualità e i tempi che dobbiamo migliorare siamo ancora un pochino dietro, ma sono convinto che per la prima di campionato arriveremo con maggiore qualità e determinazione a fare quello che prepariamo».

In vista della Lazio: «Vedo una squadra con la voglia di migliorarsi, anche se siamo leggermente indietro. Derby? No, per me è col Genoa», ha concluso Di Francesco ai microfoni di Rai Sport.