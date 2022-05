Sampdoria, micro frattura al piede per Caputo. E contro la Lazio...

Sampdoria, Caputo ha giocato il derby della Lanterna nonostante una micro frattura al piede e ci sarà anche sabato contro la Lazio

Si avvicina l’appuntamento tra Lazio e Sampdoria e i blucerchiati potranno contare sulla presenza di Caputo. L’attaccante, come rivela La Repubblica, ha giocato il derby della Lanterna con una micro frattura al piede, ma le sue condizioni non preoccupano per la gara dell’Olimpico.

Il giocatore è stato completamente recuperato e si candida per il match, in programma sabato sera alle 20.45.