Sampdoria Inter 2-2: Augello rimonta l’Inter, primo stop per Inzaghi

Allo stadio Ferraris, il match valido per la 3ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Sampdoria e Inter finisce pari: primo stop per Inzaghi

La Sampdoria strappa un pareggio importante tra le mura del Ferraris contro l’Inter di Simone Inzaghi. Partita ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte ma decisa dalla rete di Tommaso Augello su assist di Bartosz Bereszynski. Gli altri gol hanno la firma di Federico Dimarco, Lautaro Martinez per l’Inter e Maya Yoshida.

Si tratta del primo stop per i neroazzurri che non sfruttano la sconfitta della Juventus e perdono la scia del Napoli che in attesa delle altre big resta da solo in testa alla classifica.