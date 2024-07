Sampaoli shock: «Dembelè? Lo sanno tutti che gioca come un AUTISTICO»

Sampaoli, l’ex tecnico del Siviglia si esprime con parole dure e forti nei confronti di Dembele rilasciando queste dichiarazioni

Ai microfoni de So Foot ha parlato l’ex tecnico del Siviglia Sampaoli, il quale si esprime con parole forti e dure nei confronti di Dembele criticando pesantemente il gioco che esprime

PAROLE – Gli altri giocatori sono come spettatori che guardano come andrà a finire l’azione. Sanno che gioca come un autistico: inizia l’azione e la finisce da solo. Non ha la capacità di far brillare un compagno di squadra, sa solo come mettere in luce se stesso