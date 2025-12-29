Samardzic, si complica la pista Lazio? Un altro club di Serie A si è inserito con forza sul giocatore dell’Atalanta. Le ultimissime

Samardzic non è finito solo nel mirino della Lazio. Sul giocatore c’è anche l’interesse della Fiorentina. Pronto il duello per gennaio

Lazar Samardzic è uno dei nomi più caldi in vista del prossimo mercato e rappresenta un obiettivo concreto per diversi club di Serie A. Tra questi c’è la Lazio, che sta monitorando con grande attenzione la situazione del centrocampista serbo, attualmente all’Atalanta. Dopo il trasferimento dall’Udinese, Samardzic non è riuscito a trovare la continuità desiderata, né sotto la gestione attuale di Palladino né in precedenza con Juric, fattore che potrebbe spingerlo a valutare una nuova esperienza.

La Lazio vede in Samardzic un profilo ideale per rinforzare la mediana e aumentare la qualità tra le linee. Il club biancoceleste è alla ricerca di giocatori capaci di garantire imprevedibilità, inserimenti e soluzioni dalla distanza, tutte caratteristiche che il classe 2002 ha già dimostrato nel suo periodo migliore a Udine. Proprio per questo, la dirigenza starebbe studiando una possibile operazione più ampia con l’Atalanta, che coinvolgerebbe anche altri nomi come Brescianini e Maldini.

Nonostante il minutaggio limitato, Samardzic ha comunque fornito segnali positivi nel corso della stagione. In 19 presenze complessive ha messo a referto 3 gol e un assist, numeri che confermano il suo potenziale offensivo e la sua capacità di incidere anche partendo dalla panchina. Tuttavia, per un giocatore giovane e ambizioso come lui, la mancanza di continuità rischia di rallentare il percorso di crescita.

La Lazio non è però l’unica squadra interessata. Su Samardzic si è inserita anche la Fiorentina, come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Il club viola è sempre attento ai giovani di talento e potrebbe offrire al centrocampista serbo un ruolo più centrale nel progetto tecnico. Questa concorrenza rende l’operazione più complessa e potrebbe portare a un’asta nelle prossime settimane.

Va ricordato che già durante la scorsa estate Samardzic era stato vicino a lasciare Bergamo. Il Marsiglia aveva mostrato un forte interesse e la trattativa sembrava in fase avanzata, prima di saltare negli ultimi giorni di mercato. Un segnale chiaro di come il futuro del giocatore fosse già allora in bilico.

Ora la situazione si ripropone con maggiore forza. Samardzic è consapevole di dover fare una scelta importante per la sua carriera, privilegiando un progetto che gli garantisca spazio e fiducia. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà la sua prossima destinazione e se la Serie A continuerà a essere il suo palcoscenico principale.