Salvini: «Spadafora? Non si risolvono i problemi degli italiani bloccando ad oltranza il calcio»

Salvini, le parole del leader della Lega in merito a quanto sta facendo il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora

Matteo Salvini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss in merito a quanto sta accadendo nel mondo del calcio.

«L’operato del ministro Spadafora lo lascio giudicare agli addetti ai lavori del mondo dello sport e del calcio ma non ho sentito uno contento. Come se qualcuno usasse il mondo dello sport e del calcio per coprire altri problemi. Non è che bloccando a oltranza il calcio si risolvono i problemi degli italiani. Mi sembra che qualcuno abbia una sorta di pregiudizio nei confronti di quello che sicuramente è uno sport ma che ha dietro di sé decine e decine di migliaia di posti di lavoro. E quando c’è di mezzo il lavoro non si scherza».