Sallai: «Interesse della Lazio? Vedremo cosa accadrà in estate»

Il giocatore del Friburgo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’interesse dei biancocelesti nei suoi confronti

Match day per Rolland Sallai, giocatore del Friburgo, in procinto di affrontare la Juventus nella partita valida per gli ottavi di finale di Europa League. Sul giocatore ungherese sembra esserci anche l’ombra della Lazio, interessata a portare il giocatore in Italia. L’attaccante, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha espresso il suo punto di vista sulla questione.

LE PAROLE- «Sono contento che ci siano squadre italiane interessate a me. Sono a conoscenza dell’interesse anche della Lazio, ma è presto per parlare di futuro. Vedremo cosa accadrà in estate, per ora sono felice al Friburgo. Solo la Premier League è superiore a Bundesliga e Serie A. Vorrei giocare in un top club di un campionato quotato. Diciamo che qualche parola in italiano la so ancora. Chissa, magari avrò bisogno di studiare di nuovo la lingua»