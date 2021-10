Salernitana, stop per Ribery: ritorno in campo contro la Lazio?

Brutte notizie in casa Salernitana: Franck Ribery ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra con interessamento del malleolo in allenamento.

Secondo Sky Sport, l’infortunio dovrebbe tenere la stella francese ai box fino alla fine del mese di ottobre. Il suo rientro è previsto per la gara del 31 ottobre contro il Napoli oppure per quella successiva in trasferta contro la Lazio.