Salernitana, rischio esonero per Colantuono: i granata pensano a Liverani

L’allenatore della Salernitana Colantuono è a rischio esonero. I granata starebbero pensando a Liverani per sostituirlo

La partita di domenica tra Genoa e Salernitana sarà fondamentale per il futuro di Colantuono sulla panchina granata. In caso di risultato negativo, infatti, per l’allenatore dovrebbe arrivare l’esonero.

E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club campano avrebbe già in mente il sostituto. Si tratterebbe dell’ex calciatore della Lazio Fabio Liverani, allenatore che il d.s. Sabatini apprezza da sempre.