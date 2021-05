Salernitana, è rebus cessione: Lotito pensa a una soluzione alternativa

La cessione della Salernitana è sempre uno degli argomenti caldi. Ma ecco che Lotito pensa a una soluzione alternativa

Dopo la promozione in Serie A, la cessione della Salernitana è uno degli argomenti caldi. Infatti, in base all’articolo 16 bis delle Noif, Lotito non può essere proprietario di due società nella stessa categoria. Ma, come rivelato da Il Quotidiano del Sud, ci potrebbe essere una soluzione alternativa.

Infatti, come evidenziato dall’avvocato Pierfilippo Capello, l’idea potrebbe essere quella di conferire la proprietà del club campano in un trust. Questo porterebbe alla nomina di un trustee, che diventerebbe così il proprietario della società, a cui spetterebbe però poi l’incarico di venderlo entro 3 o 5 anni o di gestirlo per poi trasferirlo. Inoltre va sottolineato che, in questo caso, cadrebbero i vincoli di parentela e i beneficiari potrebbero essere anche parenti di Lotito.