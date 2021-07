Salernitana, la protesta dei tifosi: «Fateci sapere cosa pensate di fare»

I tifosi della Salernitana minacciano la protesta in caso di mancata iscrizione al prossimo campionato di Serie A: il comunicato

La questione dell’iscrizione della Salernitana al prossimo campionato di Serie A continua a suscitare molti dubbi. In questa situazione, i tifosi del club campano non la stanno prendendo molto bene e hanno minacciato una protesta in caso di mancata partecipazione al massimo campionato italiano. Ecco il comunicato riportato da Salernitananews.it.

«Non prendiamo in considerazione cosa accadrebbe in caso di mancata iscrizione ma fidatevi: non vi piacerebbe saperlo. Adesso che sapete come la pensiamo, fateci sapere cosa pensate di fare».