Salernitana vicina alla promozione, Lotito costretto a cedere la società?

Nel caso di promozione in Serie A, Lotito sarebbe costretto a cedere la Salernitana? Ecco qual è la situazione

Grazie alla vittoria ottenuta ieri sul campo del Pordenone, la Salernitana ora si trova al secondo posto in solitaria. Insomma, la promozione in Serie A è davvero vicina. Infatti se la squadra di Castori dovesse vincere le ultime due gare sarebbe aritmeticamente promossa. Ma cosa dovrebbe fare a quel punto il presidente Lotito?

SCENARI – Come riportato e spiegato dall’edizione odierna de Il Tempo, il patron di Lazio e Salernitana dovrebbe decidere in quale società rimanere a capo. Infatti, stando alle norme federali, la stessa persona non può avere la proprietà di due squadre nella stessa categoria. Una soluzione però potrebbe essere il cambiamento della norma sul vincolo di parentela. In questo modo infatti Lotito potrebbe lasciare la Salernitana nelle mani del cognato Marco Mezzaroma, adesso suo socio.