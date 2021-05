Salernitana in Serie A se... Tutte le combinazioni per la promozione

La Salernitana potrebbe essere promossa in Serie A oggi, contro il Pescara. Ecco le combinazioni per la promozione

Potrebbe essere un giorno storico per Claudio Lotito e per tutta la Salernitana. Oggi, dopo 22 anni, il club granata potrebbe salire in Serie A. In trasferta contro il Pescara, in campo alle ore 14, la squadra di Castori si giocherà la promozione diretta nella massima serie.

I granata saranno sicuri della promozione in caso di vittoria contro il club abruzzese. Anche in caso di sconfitta o pareggio, la squadra di proprietà di Lotito potrebbe festeggiare ugualmente, qualora anche il Monza non vincesse contro il Brescia. Se invece il Monza dovesse vincere e la Salernitana perdere, a salire sarebbero i lombardi.