Salernitana, Perotti cuore granata: «Resto anche in Serie B»

L’argentino Perotti ha svelato le sue intenzioni con la Salernitana in caso di retrocessione

Diego Perotti, arrivato alla Salernitana a gennaio, in una intervista a Il Mattino ha fatto una dichiarazione d’amore al club granata.

RETROCESSIONE – «Vivo per il calcio e voglio giocare fino a quando riuscirò. Non mi aspettavo una grande accoglienza del gruppo e dei tifosi dopo il lungo stop. Qui sto bene, la città è bellissima e con il caldo lo sarà di più. Non potrei chiedere di meglio e quindi dico sì: vorrei continuare in granata. Ma nel calcio non possiamo programmare a lungo termine».

