Salernitana, il tecnico dei campani in vista della gara di Febbraio con la Lazio potrebbe contare sul recupero di Mazzocchi

Buone notizie per Davide Nicola in vista del proseguo della stagione, Mazzocchi infatti ha superato l’infortunio al ginocchio. Il giocatore campano non ha riscontrato problemi durante gli ultimi esami e dovrebbe esserci con ogni probabilità anche nella sfida di campionato di Febbraio contro la Lazio