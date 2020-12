Salernitana, Mezzaroma: «Fiduciosi nei nostri mezzi, ce la giocheremo»

Marco Mezzaroma, proprietario insieme a Lotito della Salernitana, parla degli obiettivi del club. Le sue parole

A Tuttosalernitana, Marco Mezzaroma ha parlato degli obiettivi del club. Le sue parole.

«Sicuramente stiamo affrontando un campionato di qualità, con tante squadre attrezzate e che potranno competere fino alla fine. Ma non sono soltanto i nomi a vincere, occorrono tante componenti. Sicuramente la Salernitana non si farà trovare impreparata, ma non sottovaluterei il lavoro che abbiamo svolto fino a questo momento. Anche il nostro organico è composto da calciatori di spessore, la classifica per adesso premia tutto quello che è stato fatto. Ma guai a pensare di aver già vinto. La squadra sta avendo continuità in termini di atteggiamento e di risultati. In tutti i reparti ci sono elementi di assoluta qualità, a volte chi parte con i favori del pronostico fa fatica. Il nostro salvagente è quello di rimanere concentrati, lavorare con questa intensità nel rispetto di tutti ma senza paura. Siamo fiduciosi nei nostri mezzi, che sono e saranno importanti, e ce la giocheremo ad armi pari».