Ugo Marchetti, dirigente della Salernitana, ha affrontato alcuni temi di attualità sulla squadra granata: le sue parole

Intervistato dal Corriere dello Sport, l’amministratore unico della Salernitana Ugo Marchetti ha parlato di alcuni temi di attualità sul club campano:

ACQUISTO GONDO – «L’ho fatto perché si poteva fare. È giusto che si verifichi, ma è anche giusto che tutto avvenga nei tempi opportuni, secondo le prescrizioni stabilite, rispettando volontà, desideri ed impegni».

CESSIONE CLUB – «Confermo degli interessi, ma non so di chi si tratti. La Salernitana è una società solida, sana, che produce utili. Dobbiamo difendere tutto questo. Stiamo subendo delle negatività e delle ostilità, che non meritiamo».