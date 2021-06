Salernitana, impossibilità del trust per Lotito: il motivo

Salernitana, l’ipotesi di un trust è sempre più lontana: la mossa non risolverebbe infatti la situazione della mutiproprietà

Si allontana sempre più l’idea di un trust per “salvare” la Salernitana e scongiurare l’esclusione dalla Serie A. Come rivela Il Sole 24 Ore, infatti, il trust non sarebbe la soluzione perché «gli interessi economici e sportivi dipendenti dai risultati di quel team alla fine ricaderebbero comunque nella sfera personale di Lotito e dunque afferirebbero in ogni caso alla sua sfera di infleuenza».

In altre parole, Salernitana o la Lazio, sia pure “coperte” da un trust, sarebbero sempre di proprietà di Lotito. L’unica soluzione, dunque, resta la cessione.