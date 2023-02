All’Arechi, il match valido per la 23a giornata di Serie A 2022/2023 tra Salernitana e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

La Lazio riscatta la brutta sconfitta di sabato scorso contro l’Atalanta e dopo la vittoria in Conference League contro il Cluj supera 0-2 la Salernitana portandosi momentaneamente al quarto posto in attesa della gara di questa sera tra Verona e Roma. Decisivo Immobile con una doppietta.

Sintesi Salernitana Lazio 0-1 MOVIOLA

Si parte!

5′ – Pericoloso Candreva in contropiede

7′ – Piatek dal limite: para Provedel

10′ – Marusic dal limite: blocca Sepe

14′ – Candreva sfiora il palo alla sinistra di Provedel

18′ – Bella giocata di Immobile che in diagonale impegna Sepe

25′ – Ancora Immobile dal limite: palla alta

27′ – Vecino sfiora il vantaggio in piena area!

34′ – OCCASIONE LAZIO! Sepe miracoloso su un tiro a giro di Pedro!

39′ – OCCASIONE PER LA SALERNITANA! Candreva impegna severamente Provedel

45′ – Termina il primo tempo

45′ – Comincia la ripresa

48′ – Pedro dal limite: blocca Sepe

55′ – Lazio aggressiva ma che non riesce a sfondare

60′ – GOL DELLA LAZIO! Immobile porta avanti i suoi su cross dalla sinistra di Marusic!

66′ – Bronn pericolosissimo in rovesciata su azione d’angolo

69′ – RIGORE PER LA LAZIO! Sepe stende Immobile in uscita, Ciro dal dischetto non sbaglia e raddoppia!

80′ – I biancocelesti gestiscono il vantaggio

88′ – RIGORE PER LA LAZIO! Bronn stende Cancellieri in piena area, dal dischetto si presenta Luis Alberto che si fa respingere il rigore da Sepe!

94′ – Finisce qui: vittoria pesante per gli uomini di Sarri.

Migliore in campo Lazio

Immobile

Salernitana Lazio 0-1: risultato e tabellino

60 ‘ Immobile, 69’ Immobile (rig)

SALERNITANA (3-4-2-1): Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola (76′ Lovato); Candreva, Coulibaly, Crnigoj (75′ Sambia), Bradaric; Bonazzoli (59′ Kastanos), Vilhena (46′ Valencia); Piatek (76′ Botheim). All. Sousa. A disp. Ochoa, Fiorillo, Sambia, Bohinen, Botheim, Valencia, Kastanos, Gyomber, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Lovato

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Hysaj; Vecino (78′ Basic), Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (86′ Cancellieri), Pedro (78′ Romero). All. Sarri. A disp. Maximiano, Adamonis, Lazzari, Fares, Pellegrini, Gila, Marcos Antonio, Basic, Milinkovic, Cancellieri, Romero

Arbitro: Abisso di Palermo)

AMMONITI: Vecino

ESPULSI