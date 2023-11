Salernitana-Lazio, sorpresa prima del match: la bellissima iniziativa

Bellissima iniziativa in programma per il match tra Lazio e Salernitana, ecco cosa accadrà prima del calcio d’inizio

Bellissima iniziativa in programma in previsione del match tra la Salernitana e la Lazio. Oggetto dell’evento la lotta contro la violenza sulle donne, promosso dal Co.Re.com della Campagna e naturalmente il club granata. Al centro del rettangolo verde verrà infatti composta la scritta umana “Io non ho paura”. Di seguito la nota sull’evento.

LA NOTA – «Sabato 25 novembre 2023 in occasione della partita di campionato Salernitana-Lazio, prima della competizione, il campo dell’Arechi si popolera’ di donne, veicolo umano di diffusione di un messaggio forte contro la violenza di genere. Donne delle professioni e non, delle associazioni, della cultura, della politica, dell’arte, delle scienze, del diritto a centro campo a formare la scritta umana: “Io non ho paura”. L’evento è promosso dal Co.Re.com. della Campania (che tra le funzioni proprie annovera campagne di sensibilizzazione contro la violenza di genere), dalla U.S. Salernitana 1919, società da sempre vicina ai temi sociali e dalla Fondazione Carisal benemerita nelle attività filantropiche».